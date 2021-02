Piera Napoli, la confessione del marito: "Mi tradiva e ha detto di non amarmi più, così l'ho uccisa"

Il racconto di Salvatore Baglione, fermato per aver assassinato la moglie: "Ho perso la testa per gelosia, l'ho accoltellata mentre era seduta sul water". Prima di andare in caserma, ha coperto il cadavere, si è lavato e cambiato, ha portato i figli dai nonni e poi ha preparato una valigia

Ha confessato Salvatore Baglione, il 37enne fermato per aver ucciso la moglie Piera Napoli ieri mattina in un appartamento di via Vanvitelli a Cruillas, Palermo. "Mi tradiva da qualche mese e stamattina (ieri, ndr) mi ha detto di non amarmi più", il suo racconto. Come si evince dal provvedimento del sostituto procuratore Federica Paiola, l'uomo ha massacrato la vittima all'improvviso, sferrandole "numerose e ripetute coltellate" - ha usato un'arma con una lama di venti centimetri - mentre lei era in bagno, seduta sul water. L'ha colpita almeno dieci volte, al volto, alla testa, al tronco. La Procura contesta l'omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

Baglione ha raccontato di "aver avuto un raptus", di aver perso la testa "per gelosia". Il suo comportamento, però, dimostrerebbe molta lucidità: dopo aver ucciso la donna che gli aveva dato tre figli, intorno alle 9.30 di domenica, l'ha coperta, si è lavato, si è cambiato, ha svegliato il figlio più grande, di appena 14 anni, e insieme agli altri due bambini l'ha accompagnato dalla nonna. Poi ha preparato una valigia con tutto l'occorrente per la sua (inevitabile) permanenza in carcere e si è presentato alla stazione Uditore dei carabinieri per confessare.

Come ricostruisce PalermoToday, nel fermo che ora dovrà essere convalidato dal gip, il pubblico ministero rimarca "l'efferrata violenza" con cui ha agito l'indagato e sottolinea come, nonostante si sia presentato con una valigia in caserma, sussista a suo avviso il pericolo di fuga (unico presupposto del fermo), ma rimarca anche la "particolare aggressività" dell'uomo e la sua "allarmante determinazione", visto che non si è fatto "il minimo scrupolo di tentare di salvare la moglie, preoccupandosi invece in primo luogo di ripulirsi e sistemare le proprie cose". Salvatore Baglione si era presentato poco prima delle 13 in caserma, cioè diverse ore dopo il delitto. E lascia di stucco che, proprio in concomitanza con l'omicidio, sul suo profilo Facebook abbia prima pubblicato un post per augurare buona domenica ai suoi "amici" e successivamente un'immagine di Robert De Niro, con una frase che recita "Il rispetto, gran bella parola... Peccato che non tutti ne conoscano il significato". Dunque, dopo aver massacrato la moglie, o poco prima, Baglione avrebbe anche trovato il tempo di pubblicare post sul suo profilo social.

Al momento dell'omicidio, come ha raccontato agli investigatori, i tre figli erano in casa. La Procura tuttavia non gli contesta al momento l'aggravante di aver agito in presenza dei minorenni. I ragazzini non si sarebbero accorti di nulla. Dopo averli accompagnati dalla madre, Baglione si è presentato dai carabinieri con una valigia e ha detto: "Ho ammazzato mia moglie", spiegando di averla accoltellata e dicendo che il cadavere era ancora nella sua abitazione di via Vanvitelli, a Cruillas, e indicando anche l'arma del delitto, un grosso coltello, che aveva avuto il tempo di nascondere in uno sgabuzzino. L'indagato ha anche detto che "ho agito solo per gelosia, perché da circa quattro mesi c'erano discussioni con mia moglie, dovute ad una sua relazione extraconiugale". E ha aggiunto: "Stamattina mi ha detto di non amarmi più". Questo il (futile) movente del delitto.

La versione di Salvatore Baglione dovrà ovviamente essere verificata e le indagini sono in corso. Piera Napoli avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 8 marzo: era una cantante neomelodica molto nota a Cruillas.