Sindaco chiede di tenere il cane al guinzaglio: preso a pugni e ginocchiate in strada

In tanti, in queste ore sui social network, gli esprimono vicinanza e solidarietà. Il sindaco è finito in ospedale soltanto per aver chiesto a un uomo di rispettare le regole. Il primo cittadino di Casorezzo, Pierluca Oldani, è stato aggredito domenica nel suo paese dopo aver chiesto a un 30enne di tenere il proprio cane al guinzaglio o di riportarlo nella vicina area cani.

Secondo quanto raccontato lui stesso, Oldani stava tornando in municipio quando ha visto che il proprietario di un cane lo aveva lasciato senza guinzaglio. Appena avrebbe chiesto all'uomo di rimediare, il sindaco sarebbe stato aggredito verbalmente, tanto che avrebbe preso il telefono per scattare una foto all'aggressore, così da poterlo poi identificare.

A quel punto il padrone del cane avrebbe fatto cadere il cellulare ad Oldani, colpendolo poi con una ginocchiata e con un pugno. Il sindaco, immediatamente soccorso dai carabinieri, è stato accompagnato in ospedale per essere medicato e fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti.