Pierluigi Masserio è scomparso nel nulla mentre andava a lavorare in un cantiere

Ore di apprensione per le sorti dell'uomo residente a Lauriano, in provincia di Torino. Non si trova nemmeno la sua auto, una Citroën Berlingo

Pierluigi Masserio è scomparso. Di lui non si hanno notizie dalla mattina di martedì 6 luglio. L'uomo, 39 anni, è un idraulico residente a Lauriano ma molto conosciuto a Brandizzo in provincia di Torino, dove aveva vissuto fino a poco tempo fa. Titolare di una piccola azienda di installazioni ecosostenibili, era uscito di casa per andare a lavorare in un cantiere edile, dove però non è mai arrivato.

Pierluigi Masserio è scomparso da Lauriano: le ultime notizie

Non ci sono tracce neanche della sua auto, una Citroën Berlingo. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Masserio, che è separato ed è conosciuto anche come Pier o Dinho, parla molto bene portoghese.

I carabinieri della stazione di Casalborgone e della compagnia di Chivasso stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti noti del 39enne. In caso di avvistamenti o contatti è possibile chiamare il 112.