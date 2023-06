Esplosione nella casa di campagna: muore uomo investito dalle fiamme, ferita la moglie

Un uomo è morto domenica sera in provincia di Teramo per l'esplosione di una bombola di gas in un garage-cucinino, una sorta di scantinato annesso a una casa colonica in campagna, e sua moglie è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale. A perdere la vita nella frazione di Sardinara a Miano un 65enne, Piero Marino.

Nell'esplosione l'uomo, un pensionato, è stato investito dalle fiamme. Inutili i soccorsi del 118 che ha poi trasportato l'uomo in ospedale a Teramo, dove è stato dichiarato il decesso. Crollata parte della struttura in metallo della casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Teramo.

