Genitori non gli danno 100 euro: lui distrugge tutta la casa col martello pneumatico

Un uomo di 43 anni ha distrutto con un martello pneumatico l'abitazione dei genitori che si erano rifiutati di dargli 100 euro per acquistare la droga. Succede a Pietravairano, nel Casertano, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette: l'uomo è stato trasferito in carcere.

La chiamata al 112 è stata fatta dai genitori, intimoriti ed esasperati dal comportamento violento del figlio con cui convivano. I militari dell'Arma hanno trovato il 43enne ancora all'opera con il martello pneumatico. A quel punto aveva già distrutto il pavimento della cucina, quello del corridoio e parte dei muri portanti dell'abitazione. Non contento, aveva pure dato fuoco a una panca di legno nel giardino.

I genitori hanno atteso l'arrivo dei militari in strada, visibilmente scossi e impauriti secondo quanto ricostruisce CasertaNews; il figlio violento è stato fermato e portato in carcere presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere: è accusato di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.