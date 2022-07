Punto da un'ape sul piede, muore tra le braccia della moglie

È stato punto a un piede da un'ape mentre passeggiava con la moglie a Capriolo, in provincia di Brescia: avevano appena superato il ponte che separa simbolicamente le province di Bergamo e di Brescia, lungo via per Calepio. Una puntura che per lui è stata fatale: ha cominciato a sentirsi subito male, gli è mancato il respiro, la moglie ha cercato disperatamente di aiutarlo in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Ma purtroppo non c'è stato niente da fare. È morto così, per uno shock anafilattico, il 68enne Pietro Antonio Brevi, 68 anni: per gli amici semplicemente Piero, abitava a Castelli Calepio (Bergamo).

La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno, ieri. Non appena è stato punto da un'ape sbucata all'improvviso dai rami delle piante, l'uomo ha intimato alla moglie di chiamare il 112. Nel frattempo la donna si è prodigata per estrarre subito il pungiglione dell'imenottero dal piede del marito. Al telefono con la centrale operativa di Areu, si è fatta spiegare nei dettagli alcune manovre di primo soccorso, con il massaggio cardiaco per provare a tenerlo in vita. Pietro Antonio Brevi ha resistito finché ha potuto, fino all'arrivo dei soccorsi: sul posto oltre all'automedica anche un'ambulanza della Croce Rossa. Ma come detto non c'è stato niente da fare: il cuore di Brevi si è fermato, è morto soffocato. E i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: in accordo con la magistratura, dopo poche ore ed è arrivato il nulla osta alla sepoltura. Brevi soffriva già di problemi di salute e pare fosse allergico alle punture di insetti. Una famiglia distrutta dal dolore: solo pochi anni fa Brevi e la moglie Licia avevano perso un giovane figlio, di appena 28 anni.