Cade durante la passeggiata in montagna: Pietro muore sotto gli occhi di un amico

Tragedia in montagna nel territorio comunale di La Thuile, in provincia di Aosta. Un ragazzo di 19 anni, Pietro Balocco, originario di residente a Spineto di Castellamonte, nel Torinese, è morto dopo essere caduto nella zona del colle di Passo Alto, a un'altitudine di oltre 2.800 metri. L'incidente è avvenuto nella mattina di ieri, domenica 15 ottobre. Come riporta TorinoToday, a dare l'allarme è stato un amico, il compagno di escursione con cui stava affrontando la camminata.

L'incidente è avvenuto nella zona della testa del Paramont, tra il rifugio Deffeyes di La Thuile e il vallone di Promioud sopra La Salle. Il corpo senza vita è stato recuperato in elicottero dal soccorso alpino valdostano, con il soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves impegnato nelle operazioni di riconoscimento. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Courmayeur.

Balocco si era diplomato all'istituto tecnico Olivetti di Ivrea. La sua grande passione era però da sempre la montagna, come testimoniano le numerose immagini pubblicate sui social. Lascia il papà, la mamma e la sorella più giovane.

