L'attaccante sta per battere il rigore, ma sbuca un tifoso che lo aggredisce

Non è stata una bella serata di sport quella andata in scena ieri allo stadio Zaccheria di Foggia, dove i padroni di casa hanno affrontato il Catanzaro nel posticipo della 36esima giornata del girone C di serie C. La furia dei tifosi rossoneri si è scagliata contro Pietro Iemmello, ex attaccante del Foggia ora in forze al Catanzaro, pesantemente bersagliato dai suoi ex tifosi e vittima di una doppia (tentata) aggressione.

La partita era ferma sul risultato di 1-5 per gli ospiti quando un tifoso rossonero è entrato in campo dall'anello inferiore della Curva Nord e ha tentato di aggredire proprio Iemmello che aveva già segnato due gol e si stava apprestando a calciare un rigore decretato dal direttore di gara. Il tutto mentre dalla curva volavano alcune bottigliette e un fumogeno. L’attaccante, per fortuna, è riuscito a schivare il colpo. Quando la situazione è rientrata, dopo una interruzione durata dieci minuti, Iemmello ha rinunciato a calciare il rigore ed è uscito tra i fischi dello Zaccheria.

Qualche minuto dopo un altro tifoso è entrato in campo, questa volta dalla Curva Sud, si è diretto verso la panchina degli ospiti, verosimilmente alla ricerca del 'Re', così come era soprannominato Iemmello quando vestiva la maglia rossonera. Rincorso dagli steward, è riuscito a scappare. La gara è terminata con il successo dei calabresi per sei reti a due.

Il video della tentata aggressione a Iemmello

Il presidente del Foggia: "Vedere questi gesti è vergognoso"

"Abbiamo assistito a qualcosa di indecoroso. Vedere questi gesti è vergognoso", ha commentato il presidente del Foggia Nicola Canonico. "Chiedo scusa al pubblico foggiano da parte mia e da tutta la squadra, ma soprattutto al popolo italiano per quanto si è visto. Sono indignato".

"Questi episodi non fanno bene all'immagine del Foggia e della città" ha aggiunto Canonico. "Faremo di tutto per beccare i responsabili. Quello che è accaduto non fa bene al calcio".