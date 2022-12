Pietro Monticelli, l'uomo scomparso e ritrovato morto dopo dieci giorni

Era scomparso da una decina di giorni ma le ricerche si erano interrotte quando gli inquirenti si erano convinti che fosse un allontanamento volontario. Intanto però lui, Pietro Monticelli, 76 anni, è stato ritrovato morto all’interno di una macchina ribaltata in una zona impervia della provincia di Alessandria.

Secondo un primo riscontro, l’uomo, al volante della sua Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito dalla carreggiata mentre percorreva una strada del comune di Bistagno. Dell’uomo, residente a Ponti, non si avevano notizie dal 15 dicembre. La vettura si è ribaltata ed è finita in una zona impervia. La scomparsa di Monticelli, che aveva lasciato casa alla guida di una Fiat Punto grigia, era stata denunciata dal fratello. Le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile erano state sospese per presunto allontanamento volontario.

La scomparsa di Pietro Monticelli

Pietro Monticelli era uscito di casa nel pomeriggio di giovedì 15, quando era in corso una nevicata. Poi si lui non si sono più avute tracce. Il cellulare dell'uomo sarebbe stato "agganciato" dalla cella telefonica posta in località Montestregone nel territorio comunale di Acqui Terme. Le ricerche sono state coordinate dai carabinieri e si sono concentrate proprio in quella zona in cui il telefono dell’uomo era stato rintracciato. Venerdì e sabato scorso, l’attività dei volontari della Protezione Civile è proseguita anche con l'ausilio dei droni lungo le rive del fiume Bormida. Fino al ritrovamento di oggi.