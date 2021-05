Lutto nel mondo del giornalismo: Pietro Nardiello ucciso dal Covid a 48 anni

Un grave lutto nel mondo del giornalismo campano: il Covid ha ucciso Pietro Nardiello. Salernitano, aveva 48 anni. Scrittore, giornalista, ufficio stampa, Pietro Nardiello "aveva mille interessi, una sincera passione per la professione e una capacità di coinvolgere gli altri nelle proprie battaglie fuori dal comune" ricorda NapoliToday.

E' morto all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere, dove era ricoverato da alcuni giorni. Lui stesso aveva postato sui social qualche giorno fa l'immagine con il casco dell'ossigeno: le sue parole rassicuranti avevano fatto credere che le sue condizioni di salute fossero in progressivo miglioramento. Purtroppo la situazione si è aggravata fino al decesso avvenuto ieri.

Nardiello nel 2008 aveva creato il Festival dell’impegno civile, rassegna di eventi all’interno dei beni confiscati alle mafie. Da questa esperienza aveva tratto il libro "Il Festival a casa del boss". Ha collaborato con il Comitato don Peppe Diana di Casal di Principe.

Aveva pubblicato due volumi sulla Salernitana ed i suoi protagonisti, uno dedicato al grande Agostino Di Bartolomei. La società lo ricorda così: "L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, l’Ufficio Stampa, i giocatori e tutto lo staff esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista e scrittore Pietro Nardiello e si stringono attorno al dolore che ha colpito la sua famiglia e i suoi colleghi".

Una morte prematura che ha destato profondo sgomento.

Una notizia terribile che non avremmo mai voluto leggere. Ciao @pietronardiello e grazie per tutto quello che hai fatto in nome dell'anticamorra e della legalità, ed anche per Radio Siani.