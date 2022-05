Colpito da infarto in volo, pilota riesce a far atterrare l'aereo e muore

Nonostante sia stato colpito da un infarto, un pilota di un biplano è riuscito a portare a termine la manovra di atterraggio prima di morire, salvando così il passeggero che aveva a bordo. È accaduto oggi all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago (Vicenza). Nonostante l'immediato l'intervento del personale dell'aeroporto e dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalla cellula dell'aereo il pilota, e iniziato il primo intervento di rianimazione cardiopolmonare anche con l'utilizzo del defibrillatore, i soccorsi sono stati vani. All'arrivo del personale del Suem il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Spaventato, ma illeso il passeggero.

Come spiega Vicenzatoday il veivolo storico - un biplano storico degli anni '30 Tiger Moth - era utilizzato per le riprese di un film in lavorazione sull'Altopiano: “L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan”, prodotto dalla Jolefilm di Marco Paolini. Il pilota era un uomo residente nel Trentino.