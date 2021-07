Lo schianto auto-camion è devastante: muore la nonna alla guida, grave il nipotino

E' Pina Misso, insegnante di Parete, la vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì sulla Domiziana a Mondragone (Caserta).

Incidente sulla Domiziana: muore Pina Misso, grave il nipotino

La donna, che era in zona per trascorrere un periodo di vacanze con la famiglia, era a bordo di una Fiat Panda di colore blu insieme ai nipotini, una bambina ed un bambino. Lo schianto contro un camion che trasportava acqua che viaggiava in direzione opposta è stato devastante. Uno scontro frontale, nel quale il camioncino ha perso anche parte del carico. Le condizioni della donna sono parse subito gravissime. Nonostante la corsa in ospedale purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

La bambina non avrebbe riportato conseguenze mentre il bambino è grave ed è stato trasferito al Santobono. Il sindaco di Parete Gino Pellegrino esprime cordoglio e vicinanza: "Ci stringiamo al dolore dei familiari della maestra Pina Misso e preghiamo per la pronta guarigione dei due nipotini coinvolti nell’incidente".