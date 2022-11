15enne bullizzata a scuola: tre coetanee le strappano le unghie

Erano in tre e la bullizzavano da tempo, così dopo una violenta aggressione ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. È successo a una ragazzina di 15 anni di origini marocchine che frequenta un istituto superiore di Pinerolo, cittadina in provincia di Torino. La minorenne ha raccontato di essere stata aggredita all’uscita di scuola da tre coetanee italiane mentre un’altra ragazza ha ripreso tutto con il cellulare (il video è stato poi acquisito dagli investigatori).

Le violenze risalgono al 26 ottobre 2022. La ragazza stava chiacchierando in arabo con un altro ragazzo di origini marocchine quando una coetanea, che non è una sua compagna di classe, l'avrebbe raggiunta in monopattino, le avrebbe tirato una palla in faccia, le avrebbe dato uno schiaffo, l'avrebbe tirata per i capelli e l'avrebbe fatta cadere a terra. A quel punto, scrive Davide Petrizzelli di TorinoToday, sarebbero sopraggiunte le altre due, prendendola a calci e strappandole le unghie finte, danneggiando anche quelle vere. La procura dei minori di Torino ha avviato un'indagine per verificare se si tratta di bullismo.

"Si tratta - dice a TorinoToday l'avvocato Raffaele Folino, che rappresenta la giovane vittima e i suoi genitori - di una ragazzina e di una famiglia a modo, ben integrati nel territorio, cittadini italiani da tempo e ben educati. Questa vicenda ha profondamente segnato la giovane e ho paura che la segnerà ancora per un bel po'. Lei è stata molto coraggiosa a denunciare tutto e ora è seguita anche da una psicologa, oltre a quella della scuola. Chi l'ha aggredita probabilmente voleva che perdesse l'anno. La gravità del caso è data dal fatto che le aggressioni si sono ripetute. Ora la ragazzina verrà convocata in caserma il 25 per essere ascoltata, sappiamo che le protagoniste dell'accaduto sono state sospese cinque giorni ma speriamo che vengano presi altri provvedimenti. La scuola dovrebbe essere molto attenta a segnalare questi episodi, in questo caso ha tardato un pochino perché il bullismo purtroppo imperversa continuamente: ritengo che bisognerebbe capire che cosa succede anche negli intervalli e anche dopo avere aperto le porte di uscita".