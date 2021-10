Incendio con scoppio e crollo in una palazzina, c'è un morto

Ore di paura a Pinerolo, nella città metropolitana di Torino, dove - come riferisce TorinoToday - una persona è morta in seguito all'incendio, con scoppio e crollo, avvenuto in una palazzina nella prima mattinata di oggi. Lo stabile si trova in piazza Sabin 6.

Le fiamme si sono sviluppate nel terzo piano dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, le ambulanze e i carabinieri. Si cercano persone sotto le macerie.