Fa la pipì in un parcheggio alle 4 del mattino: la multa è salatissima

Una multa salata: cinquemila euro da pagare per aver urinato per strada. Una leggerezza che è costata cara a un ragazzo di 29 anni, di Mariano Comense, provincia di Como, sorpreso dai carabinieri a far pipì in un parcheggio di Verano Brianza. I fatti risalgono alla nottata di domenica quando i militari del comune brianzolo, intorno alle quattro, hanno notato il giovane urinare nella zona commerciale tra via Comasina e via Brunati "in una zona priva di qualsiasi copertura alla vista".

Il 29enne è stato così identificato e sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza con una multa di 5mila euro. "Il parcheggio del centro commerciale è da tempo oggetto di controlli da parte dell'Arma con specifici interventi volti a contenere il vociare dei numerosi giovani che, specie il fine settimana, si ritrovano e si trattengono nell'area fino a tarda notte, talvolta creando disturbo al sonno dei residenti" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza. Il ragazzo avrebbe detto ai militari di essersi fermato per una sosta necessaria al rientro da una serata in discoteca.