Ubriachi fanno la pipì contro un muro per strada ma i residenti li picchiano

Ubriachi fradici si mettono a urinare su un muretto ma i residenti si ribellano e li picchiano. È quanto è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica, attorno alle 2.40, in via Rivoltana a Segrate (Milano).

A riferire l'accaduto sono i carabinieri del Comando provinciale. I militari del Nucleo Radiomobile di San Donato Milanese e di Pieve Emanuele sono intervenuti insieme al personale del 118 dopo l'aggressione. Sul posto hanno trovato i due uomini alticci e feriti. I due, entrambi ecuadoriani di 22 e 40 anni, hanno riferito di essere stati picchiati da alcuni residenti che probabilmente erano stati infastiditi dal loro gesto.

Il più giovane è stato medicato sul posto per lievi escoriazioni al labbro, mentre l'altro è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale Policlinico di Milano per escoriazioni allo zigomo sinistro e un lieve graffio alla nuca. Cosciente e non in pericolo di vita. Gli aggressori, invece, erano scappati prima dell'arrivo dei carabinieri. Sul caso ci sono indagini in corso.