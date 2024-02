Gli studenti in corteo per la Palestina caricati dalla polizia: "Violenza inaudita"

Cariche della polizia a Pisa durante il corteo studentesco che voleva raggiungere piazza dei Cavalieri dove si affaccia la sede centrale dell'ateneo toscano. I poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza hanno caricato gli studenti che stavo cercando di oltrepassare lo sbarramento.

Di immagini di violenza inaudita parla il deputato democratico, Arturo Scottonei: "I video che stanno circolando in rete mostrano chiaramente una reazione oltre misura da parte delle forze dell'ordine che manganellano con forza e ripetutamente studenti che stavano allontanandosi dall'area. Sono scene intollerabili di cui chiederemo conto immediatamente al ministro dell'Interno".

Il questore Sebastiano Salvo ha spiegato che la carica è stata determinata "da un momento di tensione scaturito da un contatto fisico tra alcuni manifestanti e i poliziotti che impedivano l'accesso alla piazza dei Cavalieri". Il corteo non sarebbe stato autorizzato e le forze dell'ordine ne sarebbero venute a conoscenza "solo attraverso i canali social e pertanto a differenza di altre circostanze analoghe è mancata l'interlocuzione con i rappresentanti dei promotori". Secondo quanto si apprende dalla questura, sarà comunque fatta una riflessione per capire se tutto è stato fatto per il meglio.

Momenti di tensione si sono visti anche a Firenze davanti al consolato statunitense.