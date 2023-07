La pista è rovente, gli aerei non possono atterrare: voli dirottati

La pista di atterraggio è rovente e gli aerei non possono atterrare. Succede a Olbia, in provincia di Sasari: oggi, lunedì 24 luglio 2023, in questa zona della Sardegna le temperature sono da record e si registrano anche diversi incendi: queste condizioni stanno creando problemi all'aeroporto Costa Smeralda. ''C'è caldo'', si legge in inglese sulla pagina Instagram dell'aeroporto ed è una foto in cui viene indicata la temperatura di 47 gradi sulle piste dello scalo gallurese.

A partire dalle 13 un solo aereo è atterrato in orario, tre sono stati dirottati su altri scali e gli altri sono in ritardo. I passeggeri di tre voli Easyjet sono riusciti ad arrivare in Sardegna, provenienti da Ginevra, Milano Malpensa e Amsterdam e sono atterrati nel pomeriggio all'aeroporto di Cagliari. I passeggeri partiti da Parigi si sono ritrovati ad Alghero (sull'altra sponda, nel nord dell'Isola), mentre quelli che erano partiti da Milano e Amsterdam sono dovuti atterrare a Cagliari (a circa 250 chilometri da Olbia). A causa delle alte temperature sul mare della Gallura stamattina c'era tanta foschia e nel pomeriggio è arrivato invece il fumo degli incendi. Il più grosso si è registrato poco più a sud dell'aeroporto, dove le fiamme si sono avvicinate alle case di Loiri.

