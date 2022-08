Choc a scuola: una pistola nascosta nel muro

Anche il muro perimetrale di una scuola diventa nascondiglio per armi. Succede a Ercolano (Napoli). I carabinieri durante una serie di controlli hanno trovato il castello di una pistola Beretta, sul quale verranno effettuati accertamenti balistici, nascosto in una cavità dell'istituto comprensivo Maiuri.

"Chi usa gli istituti scolastici per nascondere le armi non merita nessuna pietà - dice il sindaco Ciro Bonajuto -La nostra battaglia contro ogni forma di illegalità non si ferma. Grazie alle forze dell'ordine per il loro lavoro. Noi andiamo avanti. Gli istituti scolastici devono essere luoghi sicuri di crescita e di cultura. E tra qualche giorno, in ogni scuola e nelle aree limitrofe, ci sarà la videosorveglianza. Indietro non si torna!"