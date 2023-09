Pitbull irrompe nel giardino di casa poi azzanna un carabiniere: minuti di paura

Lunghi minuti di paura. A Guasila, Sud Sardegna, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in Via Cima, a seguito della richiesta di una donna che si era barricata in casa dopo aver trovato un cane pitbull aggressivo in giardino. Il cane, randagio e senza microchip, era molto agitato e aggressivo. I militari, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, si sono da subito preoccupati di far sì che l'animale non uscisse dal giardino, per evitare pericoli per la pubblica incolumità. Nella prima fase dell'arrivo dei carabinieri però, il cane ha aggredito uno dei due militari, mordendolo alla mano sinistra, provocandogli notevoli lesioni.

Nel frattempo i militari avevano richiesto la presenza di personale del canile Dog Hotel di Assemini per la cattura dell'animale che è stato poi sedato da un veterinario intervenuto sul posto. L'animale si trova adesso presso il canile "Tana di Bau" di Quartu Sant'Elena, in condizioni di sicurezza. Il militare è finito nel frattempo all'ospedale Brotzu di Cagliari per le cure necessarie. I carabinieri indagano ora sulla provenienza di quel cane aggressivo che non appariva affatto denutrito, e quindi molto probabilmente è di proprietà di qualcuno.

