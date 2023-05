Ha un malore alla stazione: pizzaiolo muore dopo i festeggiamenti Scudetto del Napoli

È morto dopo la festa Scudetto del Napoli a Udine: l'addio al pizzaiolo Giuseppe Cuomo, amalfitano di 52 anni. La sua storia commovente è arrivata fino al litorale di Jesolo, dove aveva lavorato per diversi anni e dove lavora ancora il fratello. Cuomo ha accusato il malore fatale davanti alla stazione di Udine, dopo la partita in cui il Napoli ha vinto lo Scudetto, mentre stava tornando a casa. Sono ora in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato.

Giuseppe Cuomo aveva avuto già problemi di salute in passato ed è morto per un probabile infarto venerdì mattina, verso le 4. Lascia la compagna Verena che vive a Salisburgo. Adesso c'è chi chiede di ricordarlo alla prossima partita del Napoli allo stadio Maradona, con un minuto di silenzio. I funerali saranno celebrati proprio nella città balneare venerdì 12 maggio alle 14.30 nella chiesa di piazza Trieste.

