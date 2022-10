Chiusa la storica pizzeria che inventò la Margherita: "Carenze igienico-sanitarie"

Dalle citazioni in tutte le più famose guide come "tempio" della pizza dove fu inventata la Margherita al verbale dei carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazioni) per carenze igienico-sanitarie con conseguente chiusura. L'Antica Pizzeria Brandi, nel cuore di Napoli, è chiusa: i Nas e la Asl hanno decretato lo stop dopo un'ispezione. Le autorità già ad agosto avevano fatto dei rilievi e avevano imposto delle prescrizioni, rispetto alle quali oggi il locale è stato trovato inadempiente.

Secondo la tradizione, nel 1889 proprio all'Antica Pizzeria Brandi fu inventata la pizza Margherita. Il locale vanta anche il titolo di "più antica pizzeria del mondo", con la sua apertura datata 1760. Adesso uno stringato avviso multilingue sui social (tradotto anche in arabo e cinese) comunica il fermo almeno fino a venerdì per "manutenzione straordinaria".

Porte chiuse quindi, prenotazioni annullate e clienti rimasti inaspettatamente fuori del locale. All'interno si stanno già svolgendo i lavori per ottemperare alle prescrizioni dei Nas e della Asl in modo da poter riaprire.