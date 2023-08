La pizzeria che nei cartoni da asporto mette la cocaina

La droga era nei cartoni della pizza, ma non solo. Durante un appostamento, a Reggio Emilia, agenti di polizia hanno notato un uomo giungere presso un locale, prelevare un cartone di pizza, consegnare diverse banconote e poi uscire.

Quando è stato fermato all'esterno del locale, gli agenti hanno scoperto che all'interno del cartone, anziché una gustosa pizza fumante, c'erano 5 involucri contenenti 2,53 grammi di cocaina. L'immediata perquisizione effettuata all'interno della pizzeria, dove c'erano alcuni clienti, ha permesso di rinvenire, grazie anche alla collaborazione del titolare poi indagato, nell'antibagno e nella controsoffittatura del bagno, ulteriore sostanza stupefacente per un peso complessivo di 65 grammi.

Per la cessione e la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente il gestore della pizzeria è stato arrestato. L'arresto è stato in seguito convalidato dall'autorità giudiziaria: obbligo di firma. Il cliente sorpreso con cinque dosi all'esterno del locale è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il questore ha poi disposto la chiusura per 30 giorni della pizzeria, con sospensione della licenza per la gestione dell'esercizio pubblico.

