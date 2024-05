La famosa pizzeria finisce sotto sequestro: "Camorra e riciclaggio"

È stata posta sotto sequestro la nota pizzeria "dal Presidente" sita in via dei Tribunali, nel pieno centro storico di Napoli. Cinque le persone finite in manette: 3 in carcere e 2 ai domiciliari. Gli arresti, eseguiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, sono arrivati in seguito alle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea. Da quanto emerso, la società che gestisce la pizzeria sarebbe riconducibile al clan camorristico Contini.

In particolare, l'impresa di ristorazione sarebbe stata acquistata grazie all'apporto economico e alla "protezione" fornita da un esponente di spicco del clan. Anche dopo l'arresto per traffico di stupefacenti, i proventi della pizzeria sarebbero continuati ad essere destinati alla sua famiglia. La Dda contesta i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la camorra.