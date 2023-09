Si "sfama" al supermercato senza pagare e prende a morsi l'addetto alla sicurezza

È entrato visibilmente ubriaco all'interno del supermercato e, senza troppa preoccupazione, ha preso alcune pizzette e le ha mangiate senza prima passare alle casse. Protagonista della vicenda un 26enne di origine pakistana residente nel vicentino, già noto alle Forze dell'ordine per episodi di ubriachezza molesta. La scena, di per sé non edificante,è avvenuta lunedì 4 settembre, in un supermercato di Thiene, comune di quasi 25mila abitanti situato a nord di Vicenza.

L'atteggiamento del ragazzo non passa però inosservato. Viene avvicinato dall'addetto sicurezza del market, un uomo di 53 anni di origine nigeriana, che gli ribadisce che quello che prelevare alimenti e consumarli senza pagarli è illegale.

Parole evidentemente non gradite dal 26enne che, in un raptus, decide di prendere a morsi l'addetto alla sicurezza. Ne nasce una colluttazione che richiama la polizia locali e i sanitari del 118.

Il giovane ha riportato dallo "scontro" ferite giudicate guaribili in pochi giorni. L'addetto alla sicurezza si è fatto visitare solo a fine turno, riservandosi di sporgere denuncia dell'accaduto.

