Le ricostruiscono l'utero dopo aver rimosso 30 fibromi: ora potrà avere figli

Una paziente di 30 anni è stata sottoposta con un successo a un complesso intervento conservativo al Policlinico di Bari per la rimozione di 30 fibromi all'utero. E grazie a un team e a una tecnologia all'avanguardia, potrà ora realizzare il suo desiderio più grande: quello di diventare mamma.

Tutti i consulti ai quali la giovane donna si era sottoposta in precedenza erano infatti orientati all’asportazione dell’utero (isterectomia) e all’impossibilità di un intervento conservativo. Una prospettiva che avrebbe quindi reso irrealizzabile il desiderio di maternità.

Poi l’aggravarsi della situazione, forti dolori addominali e la visita al Policlinico di Bari, con ricovero immediato. La risonanza magnetica al bacino conferma la presenza nell’utero di numerosi fibromi, tre dei quali con diametro esteso.

Ma i medici non si danno per vinti: studiano il caso e propendono per una procedura chirurgica nota come "miomectomia estensiva laparotomica", un intervento che prevede l’incisione nell'addome, eseguita con un "taglio Pfannenstiel" (o “taglio bikini”) per l’asportazione dei fibromi e la ricostruzione dell’utero per la preservazione della fertilità.

“È stato un caso molto complesso che abbiamo valutato attentamente – spiega il professor Ettore Cicinelli, direttore dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale barese che ha operato la donna - con la laparotomia eseguita sono stati rimossi 30 miomi, i tre maggiori di circa 10 cm di diametro, altri da 1-3 cm presenti anche nella parte anteriore del fondo dell’utero. Devo ringraziare la prof. Antonella Vimercati, l’anestesista dottoressa Katarzyna Trojanowska e tutta l’equipe per il contributo in questo difficile intervento. Siamo soddisfatti dell’esito perché la paziente ha conservato la possibilità di realizzare il suo desiderio di maternità”.

Continua a leggere su Today.it