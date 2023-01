Non ha la promozione e nasconde cocaina nell'auto del capo: condannato ex vigile

Non ottiene la tanto sperata promozione e allora decide di inguaiare il suo superiore, mettendo nell'auto della cocaina. Così ha agito Salvatore Furci, l'ex comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio (Milano) che a gennaio 2020 aveva fatto piazzare cinque dosi di cocaina nell'auto della sua superiore Lia Vismara, comandante della polizia locale di Corbetta. Adesso sono state rese note le motivazioni della condanna e i giudici parlano di "vendetta criminale".

MilanoToday ricostruisce la vicenda. L'ex comandante della polizia locale, arrestato nell'aprile 2021, era finito a processo dopo che le indagini della Squadra mobile e del pm di Milano Gianluca Prisco avevano evidenziato come, con l'ausilio di un complice (condannato in abbreviato a 3 anni e 4 mesi), avesse messo la droga nell'auto della collega, all'epoca sua superiore, per vendicarsi dopo che lei lo non lo aveva dichiarato idoneo in seguito a un periodo di prova, impedendo la sua assunzione.

Il giudice Elisabetta Canevini aveva stabilito 8 anni di condanna per Furci, una pena superiore a quella indicata dalla Procura, che per lui aveva chiesto 7 anni e 4 mesi di reclusione. Per l'ex comandante era scattata anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché l'obbligo di risarcire Vismara con 100mila euro.

I giudici del tribunale di Milano scrivono nelle motivazioni che l'ex vigile è responsabile di "una serie di condotte illecite sorrette soltanto da puro spirito vendicativo, diretta espressione della sua consistente caratura criminale". Furci, inoltre, per i magistrati non ha mai espresso "alcun cenno di resipiscenza o di revisione del proprio operato".

La vendetta di Furci, scrive il giudice, aveva avuto conseguenze "dirompenti" sulla collega, "che ricopriva una posizione di rilievo nel contesto della comunità di Corbetta". Effetti peraltro "amplificati dalla sapiente regia della campagna di stampa e di divulgazione di notizie false orchestrata dall'imputato".