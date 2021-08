Beve da un bicchiere, collassa in strada e rischia di soffocare: ragazzino salvato da due poliziotti

Il 15enne è stato adagiato subito sulla posizione laterale di sicurezza, evitando conseguenze ben peggiori per le vie respiratorie

Se il giovane è vivo, è anche grazie alla loro prontezza. Succede a Sorrento (Napoli): un 15enne si è sentito male, svenendo in strada, dopo aver ingerito un superalcolico in pochissimo tempo. Sul posto è intervenuta tempestivamente una volante della polizia, che ha evitato che il giovanissimo potesse soffocare nel suo stesso vomito. Il 15enne è stato adagiato subito sulla posizione laterale di sicurezza, evitando conseguenze ben peggiori per le vie respiratorie.

I due poliziotti intervenuti, Antonio e Ettore, hanno probabilmente salvato la vita al giovane, che è stato poi affidato ai soccorritori che su una autoambulanza lo hanno trasportato in ospedale, solo a scopo precauzionale. E' stato infatti dimesso poche ore dopo. "Quando tutto era risolto ho voluto stringere le mani ai poliziotti che hanno salvato il ragazzo. Li ringrazio a nome di tutte le persone che sono intervenute", spiega uno dei presenti.