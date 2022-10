Investe con l'auto il poliziotto in bici che tentava di fermarlo: denunciato

Denunciato per resistenza e lesioni il 52enne che a Milano lo scorso settembre investì volontariamente con la propria auto un poliziotto in bicicletta. L’automobilista, intercettato da due agenti in servizio sulle bici mentre stava compiendo pericolose manovre di sorpasso, era stato gentilmente invitato ad accostare per essere identificato. “Io non vi dico proprio nulla", avrebbe risposto ai poliziotti fuggendo. Gli agenti, raggiunta nuovamente l’auto ferma ad un semaforo, hanno provato ancora una volta a bloccarlo. Il 52enne però ha proseguito la corsa, travolgendo volontariamente l’agente che si era portato davanti al veicolo per fermarlo. Il poliziotto 25 enne ha riportato escoriazioni e contusioni giudicate guaribili in 11 giorni. L’automobilista, rintracciato grazie alla prontezza della collega che è riuscita a prendere il numero di targa dell’auto e grazie ai video delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, al momento della notifica ha imputato la colpa alla manovra del ciclista.