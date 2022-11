Poliziotto filmato mentre prende a manganellate un 25enne

Sarà sottoposto a un procedimento disciplinare il poliziotto che venerdì sera a Rieti colpiva un 25enne a manganellate durante un arresto. La scena è stata filmata da alcuni passanti. Così la Questura di Rieti sulla vicenda: "Sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli operanti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un'inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l'autorità giudiziaria".

Gli agenti erano intervenuti per fermare il ragazzo visto che stava danneggiando delle auto in sosta. Secondo alcune ricostruzioni, prima però il giovane avrebbe molestato una ragazza, creato scompiglio per entrare in un locale per poi denudarsi. Il 25enne è stato arrestato per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.