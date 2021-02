Vede un senza fissa dimora con le sue scarpe rubate: il gesto del poliziotto è da incorniciare

Dopo aver fatto il suo dovere, l'agente ha portato l'uomo a fare acquisti in un negozio

Alcuni mesi fa qualcuno aveva rubato dal suo giardino di casa un particolare modello di scarpe sportive di marca del valore di circa 300 euro, acquistabili solo online. Il legittimo proprietario, un poliziotto fiorentino, ieri mattina ha ritrovato le sue inconfondibili scarpe, contraddistinte anche da particolari segni di riconoscimento, ai piedi di un senza fissa dimora a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

L'agente, libero dal servizio, ha subito chiesto contezza della faccenda all'uomo, un cittadino romeno di 32 anni già noto alle Forze di Polizia e quest'ultimo, senza troppo tergiversare, ha deciso immediatamente di restituirle. Per formalizzare il tutto è intervenuta anche una volante del Commissariato di Sesto Fiorentino che al momento ha denunciato il 32enne per il reato di ricettazione.

Ma una volta recuperate le scarpe rubate il poliziotto ha fatto appello non solo al senso del dovere, ma anche alla sua umanità: ha accompagnato il senza fissa dimora in un negozio e gli ha comprato lui stesso un altro paio di scarpe nuove e un giubbotto invernale in vista anche delle rigide temperature di questi giorni. Un gesto che ha commosso il senza fissa dimora. Chapeau.