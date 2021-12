Il maltempo si porta via un ponte: tragedia sfiorata in Sicilia

Tragedia evitata di un soffio, nella notte, tra Castellammare del Golfo e Alcamo Marina, in provincia di Trapani, dove un ponte è crollato a causa del cedimento di un pilone. Si tratta del ponte San Bartolomeo, lungo la Statale 187, che collega Alcamo Marina alla attigua Playa di Castellammare del Golfo, una zona frequentatissima nel periodo estivo.

Al momento del crollo, attorno alla mezzanotte, c'era una sola auto in transito vista la tarda ora e il periodo invernale: il conducente è riuscito ad arrestare la sua corsa in tempo fortunatamente. Il cedimento della struttura è stato causato, probabilmente, anche dalle piogge torrenziali che da diversi giorni interessano la Sicilia occidentale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Alcamo, che hanno effettuato le prime verifiche tecniche e messo in sicurezza l'area.