Un camion sbaglia manovra: a Roma crolla un ponte ciclo pedonale

Una manovra azzardata tanto da far crollare il ponte della ciclo pedonale della Montagnola a Roma, nei pressi di piazzale Ardigò. È quanto successo nella mattinata dell'8 ottobre a Roma, intorno alle 9:50 circa. Sul posto è intervenuta la squadra 11A dell'Eur, oltre alla polizia locale con i gruppi Eur e Tintoretto. Secondo quanto si apprende un camion gru ha danneggiato il sovrappasso ciclo pedonale sullo svincolo che affaccia su via Laurentina, direzione Grande Raccordo Anulare, e che porta verso il viadotto della Magliana.

Il ponte ciclo pedonale crollato a Roma Montagnola

L'area, dopo l'avvenuta messa in sicurezza, è stata transennata e affidata alle competenze del personale di Roma Capitale. Non ci sono stati feriti. Sul posto il presidente del Municipio IX Dario D'Innocenti: "Il Dipartimento SIMU ha subito provveduto ad interdire l'area. Il ponte si trova a cavallo di due municipi ma è il dipartimento ad essere interessato dalla sua gestione e, di conseguenza, provvederà a progettarne la sistemazione. Già in serata però le transenne ed i nastri verranno sostituiti da barriere più stabili che impediranno, agli utenti, di avvicinarsi all'infrastruttura crollata".