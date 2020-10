Piacenza: il ponte Lenzino sulla statale 45 crollato

Il Ponte Lenzino di Corte Brugnatella, sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia, nel Piacentino, è crollato oggi pomeriggio, attorno alle 15.30. Al momento pare non fossero in transito veicoli e non risultano feriti. Ora la strada che collega Piacenza a Genova è chiusa. A gennaio il ponte era stato soggetto a parziali interventi di messa in sicurezza. A causare il crollo potrebbe essere stata la piena del fiume Trebbia in corso in queste ore.

IlPiacenza scrive che il ponte, viadotto sul Trebbia, è nel comune di Corte Brugnatella e conduce ad Ottone in Alta Valtrebbia. Sul posto sono presenti i sanitari del 118 di Bobbio, la Croce Rossa di Marsaglia e Bobbio, con loro ovviamente i vigili del fuoco di Bobbio e Piacenza (squadra Saf). In arrivo anche l'elicottero dei pompieri.

Il percorso alternativo alla Statale 45 prevede il passaggio sulla strada provinciale 73 Lago (tra Marsaglia e ponte Lenzino lungo la Ss45) fino a Pieve di Montarsolo. Si prosegue per Pratolungo sino alla strada provinciale 186 (Pavia) poi si percorre questa in direzione strada statale 45, per proseguire sul ponte sul fiume Trebbia della Strada provinciale 24 fino a Strada Statale 45 località Ponte Organasco.