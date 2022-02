Il ponte è troppo basso: camion distrutto e traffico in tilt

Un camion è rimasto incastrato sotto il ponte della ferrovia storica Torino-Milano che sovrasta via Moglia a Settimo Torinese. L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo in località Tre Ponti (così chiamata proprio per le tre arcate della ferrovia), non nuova a episodi del genere. Il veicolo è rimasto sostanzialmente distrutto, riportando danni sia al cassone che all'intelaiatura portante, e il carico di mobili si è parzialmente rovesciato sulla carreggiata, bloccando tutto il traffico in direzione di corso Piemonte.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha dovuto lavorare quasi due ore per dirimere la viabilità. Il conducente del mezzo è rimasto illeso. L'altezza massima per i veicoli che passano sotto il ponte, due metri e mezzo, è segnalata da un apposito cartello di divieto che evidentemente non è stato visto.