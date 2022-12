Ruba una Porsche, si schianta e scappa lasciandola al centro dell'autostrada

Una Porsche abbandonata al centro della carreggiata in autostrada e il suo conducente sparito nel nulla, un furgone finito fuori strada e l'uomo che era al volante ferito. Questa la scena che si è presentata ai soccorritori che oggi 30 dicembre, intorno alle 7,30, sono intervenuti per un incidente nel tratto San Giorgio Canavese-Volpiano dell'autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Torino.

Per cause in fase di accertamento, all'altezza di Foglizzo, c'è stato l'impatto tra il furgone e la Porsche. Il conducente della vettura, dopo lo schianto, si è dileguato a piedi abbandonando l'auto in mezzo all'autostrada e ha fatto perdere le proprie tracce. L'autista del furgone, invece, ferito, è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Chivasso. L'auto, con targa svizzera, è risultata rubata nella notte a Pré-Saint-Didier (Aosta). Sono in corso le indagini per risalire all'autore del furto e ricostruire la dinamica dell'incidente.