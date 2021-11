Provano a uscire, ma la porta è sigillata con la colla: 15 universitari "sequestrati" in casa

Hanno trascorso la serata in casa tra amici, ma quando hanno provato a uscire la porta era sigillata. È quanto accaduto a un gruppo di 15 studenti universitari nella notte tra il 20 e il 21 novembre, all'interno di un appartamento in zona Solari, a Milano.

I giovani si erano trovati a casa di due delle ragazze della comitiva, inquiline dell'abitazione. "Intorno alle 18 - ha raccontato a MilanoToday la mamma di una delle studentesse al telefono - sono arrivati alcuni amici per dare una mano alle ragazze a portare i mobili in cantina. Poi, in cambio, loro gli hanno offerto l'aperitivo".

Porta sigillata con la colla: universitari "sequestrati" in casa

Intorno a mezzanotte, poi, il gruppo, dopo aver spento la musica già da circa un'ora (così almeno si legge nella denuncia presentata lunedì) ha deciso di uscire. La porta però non si apriva. Affacciandosi dal balcone e vedendo in strada due ragazze, i giovani hanno deciso di passargli un mazzo di chiavi dell'appartamento, chiedendogli di provare da fuori. Ma nemmeno questo metodo ha funzionato: il telaio della porta infatti era stato interamente sigillato con la colla.

A quel punto i ragazzi hanno contattato i vigili del fuoco, che però sono riusciti a riaprire la porta, utilizzando la fiamma ossidrica, soltanto intorno alle 3.40 di notte. Per circa quattro ore, quindi, i ragazzi - di cui due peraltro, come messo in luce dalla madre di una delle ragazze, soffrono di attacchi di panico - sono rimasti 'sequestrati' all'interno dell'appartamento. "Non osiamo immaginare cosa sarebbe accaduto se qualcuno si fosse sentito male", continua il genitore.

Il sospetto dei ragazzi è che a incollare il telaio sarebbe stato qualche vicino di casa, ma non è chiaro chi. In base a quanto appreso dalle vittime, un episodio simile si sarebbe già verificato in passato: quando nell'appartamento, vivevano i precedenti inquilini, dei ragazzi molto giovani, dopo una festa si erano ritrovati del silicone nella serratura. All'epoca però non avevano denunciato. Dopo lo spiacevole episodio, le due ragazze domiciliate nell'appartamento, lunedì mattina, si sono presentate al commissariato di Porta Genova e hanno sporto denuncia per violenza privata contro ignoti. Sulla vicenda procede la polizia di Stato.