Trova un portafogli e chiede 200 euro per restituirlo: arrestato

A trovato un portafogli contenente ovviamente banconote, documenti e carte di credito, ma per restituirlo al legittimo proprietario voleva qualcosa in cambio: la somma di 200 euro. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione un 25enne di origine romena, residente nel fermano e conosciuto alle forze dell'ordine.

Dopo aver recuperato il portafogli, appartenente ad un 39enne di San Benedetto, il giovane lo ha contattato telefonicamente, chiedendo appunto 200 euro per la sua restituzione in quanto contenente documenti ed effetti personali. Il sambenedettese ha contattato a quel punto i Carabinieri che si sono fatti trovare all'appuntamento prefissato al posto del denunciante, arrestando il giovane che è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.