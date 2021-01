Trova un portafogli pieno e lo riconsegna: il proprietario gli regala tutti i contanti

Non ci ha pensato un istante. Un giovane di 20 anni, Victor, di nazionalità nigeriana, che vive a Matera, ha trovato un portafogli smarrito in strada e lo ha portato in questura, permettendo così alla Polizia di rintracciare il proprietario, un ingegnere romano che ha interessi lavorativi nella città lucana.

Matera: trova portafogli con soldi e carte di credito e restituisce tutto

L'uomo ha ringraziato di cuore e insistito per regalare al giovane tutto il denaro contenuto nel portafogli (155 euro). Nel portafogli vi erano anche cinque carte di credito e alcuni documenti personali. Il giovane immigrato lavora in un ristorante di Matera come addetto alle consegne a domicilio. Una storia semplice, di onestà e riconoscenza. Un gesto disinteressato che gli è valso comunque una meritata ricompensa.

Il Questore si è voluto personalmente complimentare con il giovane per l'alto senso civico del suo gesto. "Spesso le buone azioni non fanno notizia mentre è importante dare anche a loro spazio per il valore di esempio che hanno" commenta la questura. Tante le reazioni positive sui social: "Queste notizie sono pillole antidepressive" commenta qualcuno.

Un episodio non dissimile era avvenuto in Trentino la scorsa estate. Un immigrato di nazionalità nigeriana aveva raccolto da terra un portafoglio smarrito con mille euro, ma l’uomo non aveva voluto niente in cambio. Anzi, si era perfino scusato per un leggero ritardo nella restituzione. Infine la proprietaria era riuscita a convincerlo ad accettare almeno 50 euro.