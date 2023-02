Portano una 90enne a prelevare 30mila euro, ma l'impiegata scopre tutto

Due donne, madre e figlia di 57 e 23 anni, sono state arrestate a Roma dopo un raggiro ai danni di un'anziana scoperto grazie alla prontezza di un'operatrice di banca. Tutto è iniziato quando le due presunte truffatrici, entrambe campane, hanno citofonato all'abitazione di una 90enne residente in via Callisto II, nel quartiere romano di Primavalle, mettendo in piedi una messinscena: "Suo figlio è nei guai, ha avuto un incidente. Siamo due sue amiche".

Una volta entrate in casa, madre e figlia hanno seguito un copione ben rodato, riuscendo a soggiogare l'anziana e facendosi consegnare oro e gioielli per migliaia di euro. Un bottino che evidentemente non hanno ritenuto sufficiente. Tant'è che sono riuscite a convincere la 90enne ad andare con loro in banca per prelevare altri 30mila euro. È stata la figlia 23enne ad accompagnare l'anziana alla sua banca di piazza Irnerio, mentre la 57enne le aspettava in casa.

Una volta allo sportello l'impiegata si è però resa conto che c'era qualcosa che non andava. Alla cliente è stato quindi comunicato che avrebbe potuto prelevare solo 5mila euro (una somma che l'operatrice ha poi effettivamente consegnato alla donna) ma dall'istituto di credito è partita una chiamata alle forze dell'ordine per segnalare il movimento sospetto. Un'intuizione che si è rivelata provvidenziale.

Sul posto è intervenuta una volante del distretto di polizia Aurelio che ha fermato la giovane truffatrice trovata in possesso dei 5mila euro appena prelevati. In un secondo momento gli agenti hanno identificato anche la madre che si trovava in casa dell'anziana.

Le due donne sono state arrestate con l'accusa di truffa aggravata in concorso. Per loro è scattato anche l'obbligo di dimora nel comune di Napoli. Sia il denaro che oro e gioielli sono invece stati riconsegnati alla 90enne.