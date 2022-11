Crolla il portico della piazza: passante colpito in pieno da una lastra di marmo

Una grossa lastra di marmo della facciata del portico di piazza Vittoria, a Brescia, si è improvvisamente staccata questa mattina, intorno alle 10.30, colpendo in pieno un passante. Stando alle prime informazioni trapelate, il ferito è un fattorino di 30 anni: stava effettuando delle consegne in un locale situato proprio sotto il porticato della piazza, quando è stato colpito in pieno da una lastra lunga circa un metro e cinquanta.

Soccorso dai passanti e poi dai volontari di "Brescia soccorso", avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso i sensi: è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri: il portico è stato immediatamente transennato ed è inagibile.

Sono in corso le verifiche dei pompieri e dei tecnici del comune per valutare la tenuta e la stabilità della struttura.