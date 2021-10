Positiva ad alcol e cocaina investe mamma e figlia neonata: arrestata

Una donna di 50 anni è finita agli arresti domiciliari dopo che nella serata di venerdì ha travolto una mamma insieme al figlio neonato che si trovava nel passeggino. Dopo l'incidente, avvenuto Rezzato in provincia di Brescia, la 50enne è risultata positiva all'alcol (tre volte oltre il limite) e alla cocaina: per questo motivo la Procura ha disposto la misura cautelare. La donna investita e la figlia di poco più di un mese sono state trasportate in ospedale e, per fortuna, non hanno riportato gravi ferite e tra qualche giorno potranno tornare a casa.

La donna era alla guida di una microcar quando ha perso il controllo del mezzo: ha sbandato centrando in pieno il passeggino e la giovane mamma (29 anni) che stavano camminando. La 50enne si è subito fermata per verificare le condizioni di mamma e bimba, ma aveva inizialmente rifiutato di sottoporsi all'alcol test.

In seconda battuta ha accettato il test, che tempo poche ore più tardi è risultato positivo con un tasso alcolemico nel sangue di 1,7 grammi per litro, più di tre volte oltre il limite consentito (che è 0,5). Non solo: le analisi tossicologiche hanno rilevato presenza di cocaina. Questa doppia circostanza, oltre a un precedente per droga, hanno convinto la Procura ha disporre gli arresti.

La donna è ai domiciliari e a breve dovrebbe essere interrogata. Agli agenti della Polizia Locale di Rezzato, intervenuti per i rilievi, avrebbe riferito di aver bevuto soltanto un aperitivo dopo una giornata di lavoro. Circostanza poi smentita dai successivi test. Accertamenti in corso anche sulla dinamica: non si esclude che la donna, al momento dell'incidente, fosse al cellulare. La 50enne è indagata per guida in stato di ebbrezza e lesioni stradali.