Positivi al coronavirus, escono per far una passeggiata in campagna ma incontrano i carabinieri

Positivi al coronavirus, dovevano restare in quarantena obbligatoria a casa ma hanno deciso di uscire e andare a fare una passeggiata in campagna. Per loro però è scattata a denuncia da parte dei carabinieri.

I militari di Sala Baganza, un comune in provincia di Parma, erano impegnati nella zona in un servizio di controllo per contrastare i furti in appartamento quando hanno fermato i due, un uomo e una donna residenti a Parma che avevano deciso di approfittare della giornata di sole e uscire di casa, nonostante il divieto.

Dopo aver accertato presso l’azienda sanitaria competenti che i due erano positivi e che avrebbero dovuto essere in isolamento in casa, i militari li hanno denunciati per il reato di inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. I carabinieri hanno intimato ai due 50enne di rientrare immediatamente presso la propria abitazione.