Positivo all’alcol test, patente sospesa anche se era a piedi

Un automobilista si è visto ritirare la patente dopo un controllo con l'alcol test anche se, al momento dell'accertamento, stava camminando a piedi e non era al volante. Succede a Como. Il caso è reso noto dall'avvocato Chiesa molto noto sia sui social (dove è solito raccontare su Instagram i casi più eclatanti) sia per essere il difensore di Fabrizio Corona.

Veniamo ai fatti. Il quarantenne è stato fermato in viale Innocenzo a Como mentre camminava a piedi: era appena uscito dal ristorante. La polizia locale ha voluto comunque sottoporlo all'alcol test, che è risultato positivo. Non solo lo hanno multato ma è anche partito il provvedimento di sospensione della patente. Su consiglio dell'avvocato Chiesa e del collega avvocato Gianmaria Fusetti, il 40enne è andato dal giudice di pace che ha disposto la sospensione del provvedimento e la restituzione della patente di guida. Sentiamo la storia raccontata nei dettagli dall'avvocato nel video che su Instagram è stato già visto oltre 470mila volte.

La versione dell'avvocato Chiesa

"È venuto da me un giovane a cui hanno sospeso la patente per guida in stato di ebrezza. Peccato che l'alcol test lo hanno fatto non alla guida ma mentre camminava per strada uscito dal ristorante. Il ritiro della patente comporta una serie di problemi mica da ridere. Abbiamo subito fatto ricorso al giudice di pace con l'aiuto del collega avvocato Giammaria Fusetti. Il giudice ha fissato l'udienza ma intanto sospende il provvedimento perché evidentemente ritiene che sia fondato sul nulla. Ma quando il mio assistito va in prefettura a Como la patente non gliela ridanno perché, dicono, deve portare l'esame clinico. Abbiamo dovuto tornare dal giudice che ha dovuto scrivere di suo pugno di ridare la patente immediatamente. Insegnamento per tutti: non chinate mai la testa davanti a queste che sono solo prepotenze. Insistete fino a quando vi daranno ragione".