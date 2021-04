È positivo al covid ma esce di casa e va a fare la spesa al supermercato

Era positivo al covid e quindi soggetto all'obbligo di isolamento domiciliare, ma usciva lo stesso dalla sua abitazione. Dopo una segnalazione pervenuta alla centrale operativa del comando di polizia municipale di Rosignano Marittino - in provincia di Livorno - l'uomo è stato notato dagli agenti mentre rientrava in casa con alcune buste della spesa. Si era recato nei vicini negozi per comprare alimenti.

In un primo momento, gli agenti hanno spiegato all'uomo come, vista la sua condizione, non dovesse uscire di casa e che i generi alimentari potevano tranquillamente arrivargli a domicilio. Tuttavia il signore ha iniziato a protestare e così è stato denunciato per aver violato l'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie per non aver osservato "un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva", violazione per cui è previsto l'arresto da tre a diciotto mesi e una multa da 500 a 5mila euro.

Resta da capire se l'uomo abbia avuto contatti stretti con altre persone, tanto da ipotizzare un'eventuale violazione dell'articolo 452 del codice penale per epidemia colposa.