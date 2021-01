L'uomo positivo alla variante inglese che ha preso tre treni e un taxi per tornare a casa

Si tratta di un trentenne che lavora come cameriere in un hotel di St. Moritz

Per tornare a casa in Italia, in provincia di Como, ha preso tre treni e un taxi. Al suo arrivo, però, è stato rintracciato dai carabinieri e dal personale di Ats Insubria e denunciato. L'uomo, un trentenne che lavora come cameriere in un noto hotel nelle vicinanze di St. Moritz, è risultato positivo al coronavirus, più precisamente alla variante inglese, caratterizzata secondo quanto evidenziato dal Regno Unito da una maggiore trasmissibilità.

Secondo quanto emerso, ieri l'uomo si è avviato in Italia dalla località turistica elvetica per tornare al proprio domicilio. Per fare ciò ha viaggiato sui mezzi di trasporto pubblici svizzeri e italiani e poi su un taxi mettendo potenzialmente in pericolo di contagio gli altri passeggeri. La segnalazione è partita direttamente dal territorio elvetico ai carabinieri del comando provinciale di Como. I militari hanno accertato la presenza dell’uomo in casa, giunto solo pochi minuti prima ed immediatamente hanno ricostruito gli spostamenti. L’uomo è stato denunciato all’autorita giudiziaria.

"Le varianti di Covid-19 destano una certa preoccupazione a cominciare da quella cosiddetta brasiliana ed è possibile che alcune possano limitare la risposta del vaccino anche se non minarne del tutto l'efficacia. Per questo l'Italia si deve adeguare: deve avere una capacità di fuoco maggiore di sequenziare il virus SarsCov2, a fronte delle sue varianti, e capacita di monitoraggio anche ai fini di misure di contenimento", ha dichiarato il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla presentazione del Consorzio per lo studio genetico di SarsCov2. "Già il 28 gennaio il ministero della Salute ha emanato una circolare e l'Istituto superiore di sanità ha iniziato la sorveglianza delle varianti di SarsCov2: ora sta per essere emanata una nuova circolare che dovrebbe dare dettagli maggiori sul da farsi", ha aggiunto Rezza.