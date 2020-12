Il conto è stato salatissimo, ma non per il cibo assaporato e le bevande sorseggiate a tavola. Un pasto clandestino in una trattoria di Soprazzocco di Gavardo, in provincia di Brescia, è costato carissimo per i ventisei clienti beccati a pranzare dai carabinieri in barba a tutte le norme anti covid. Per tutti è scattata una multa di 280 euro, ben 7.280 euro in totale.

Il pranzo clandestino al ristorante costato 7.280 euro di multa

Il ristoratore e i commensali pensavano di essere al sicuro da occhi indiscreti grazie alle saracinesche abbassate, ma così non è stato. Dopo il blitz dei carabinieri, è scattata l'identificazione e la multa, probabilmente quanto di più salato assaporato in giornata. Per il titolare, invece, non solo i soldi da sborsare, ma anche la chiusura dell'attività per cinque giorni.

Le regole sui ristoranti secondo l'ultimo Dpcm

Secondo l'ultimo Dpcm del 3 novembre 2020, nelle regioni in zona arancione come la Lombardia i ristoranti e le altre attività di ristorazione - compresi bar, pasticcerie e gelaterie - sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.