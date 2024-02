Bimba di 4 anni cade da un terrazzo al terzo piano

Versa in gravissime condizioni una bambina di circa quattro anni di origine cinese che questo pomeriggio, per cause ancora da accertare, è precipitata dal terrazzo della sua abitazione in un condominio di Prato, in via Torino.

La piccola, dopo l'intervento del 118 è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Per fortuna, quando sono arrivati i soccorsi, era cosciente. L'episodio, stando alle ricostruzioni fornite, sarebbe avvenuto intorno alle 17 e ora la polizia ha avviato accertamenti. L'allarme sarebbe stato dato subito. Secondo prime informazioni raccolte sul posto, i genitori erano in casa al momento della caduta. Per gli investigatori l'ipotesi più plausibile al momento è quella dell'incidente domestico. La bambina è caduta al suolo da una distanza di dieci metri.