I positivi al Covid scappati e introvabili: "Danno false identità al momento del tampone"

Svaniti nel nulla. Introvabili. Le telefonate rimangono senza risposta oppure la linea cade subito. Hanno provato e riprovato a lungo i tecnici del dipartimento di prevenzione, cercando di contattare i cittadini cinesi risultati positivi al tampone effettuato in un laboratorio privato della città di Prato, in Toscana.

Prato: 10 positivi cinesi su 26 testati non si trovano

Circa la metà dei 25 cittadini cinesi che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid dopo le analisi avevano però a quantoi pare esibito un codice fiscale fasullo o numeri di telefono inesistenti. Spetta al Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro tracciare i contatti delle persone che risultano positive, ma così è una missione impossibile.

Perché hanno fornito documenti falsi? Probabilmente il motivo va fatto risalire al permesso di soggiorno non in regola. Non può essere probabilmente il laboratorio a verificare l’autenticità dei documenti di identità: i dati vengono trasmessi all’Asl, e lì si scopre il problema. Non è questione di trovare il colpevole, anche se c'è chi chiede di cambiare le procedure e permettere identificazioni più precise anche nei laboratori privati.

Tracciamento in ogni caso infattibile, come raccontano oggi i giornali locali. "Sono 10 su 26 i cinesi positivi con cui non siamo riusciti a metterci in contatto - dice Berti, che aggiunge: "in alcuni casi non hanno fornito neppure un numero di telefono. Per recuperare materialmente gli esiti dei test mandano altre persone. Risalire all’identità personale è impossbile. L'unico appello possibile ora è quello al senso di responsabilità dei cittadini positivi.