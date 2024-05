Precipita nel vuoto per 200 metri: morto un escursionista di 44 anni

Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige ai confini con il Trentino. Un alpinista - non sono ancora rese note le generalità - disperso da ieri, è stato rinvenuto senza vita nella tarda mattinata di oggi dai soccorritori dopo essere caduto da un sentiero. Impegnati nelle operazioni di ricerca gli elicotteri della Guardia di Finanza e del Soccorso alpino.

La vittima aveva 44 anni, ed era originario di Termeno, comune di 400 abitanti situato in Alto Adige. L'alpinista altoatesino, che stava effettuando la scalata in solitaria, è stato recuperato senza vita dopo che nel tardo pomeriggio di ieri i parenti avevano lanciato l'allarme della sua scomparsa.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo la difficile ed esposta via ferrata delle Mesules - conosciuta negli ambienti della montagna nella dizione tedesca, 'Poessnecker Weg', tra passo Sella ed il Piz Selva a quasi 3.000 metri - quando è precipitato nel vuoto per circa 200 metri. L'incidente si è' verificato in un tratto impegnativo e la fune metallica di sicurezza molto probabilmente non era visibile perché ancora sotto la neve.